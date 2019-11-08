Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,258.20
Altın
1,466.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu Konuşmaları kapsamında 'Atatür'ü Anlamak' başlıklı sunum yapıyor.
logo
Dünya

Japonya'da Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Emre Aytekin   | 08.11.2019
Japonya'da Sakurajima Yanardağı patladı

Ankara

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kagoşima Körfezi'de bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden akşam saatlerinde kül bulutu yükselmeye başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, küllerin 5 bin 500 metre yükseldiğini ve bunun yanardağda Temmuz 2016'dan bu yana gözlenen en büyük patlama olduğunu belirtti.

Ajans, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Patlama nedeniyle henüz maddi hasar meydana gelmedi.

Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Japonya'da Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'da Sakurajima Yanardağı patladı

ABD F-16'sı Japonya'da sahte eğitim bombası düşürdü

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Türkiye Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak

Türkiye Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak
ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Japonya'da şiddetli yağış: 10 ölü

Japonya'da şiddetli yağış: 10 ölü