Euro
6.81
Dolar
6.11
BIST 100
111,884.20
Altın
1,634.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da Fukuşima'nın bulunduğu kasaba kısmi olarak açıldı

Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santrali'nin bulunduğu kasabaya giriş yasağı kısmen kaldırıldı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 04.03.2020
Japonya'da Fukuşima'nın bulunduğu kasaba kısmi olarak açıldı

Ankara

Japonya'daki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin, Fukuşima Nükleer Santrali'nde neden olduğu radyoaktif sızıntıdan dolayı kapatılan Futaba kasabası kısmi olarak açıldı.

Kasabada bir kontrol noktasının açılmasıyla 2,4 kilometrekarelik alana erişim sağlanmış oldu.

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde başkent Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde 26 Mart'ta Fukuşima'daki bir kentte yakılacak Olimpiyat meşalesinin, Futaba'da nükleer santralin yaklaşık 4 kilometre yakınından geçmesi düşünülüyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin bütünüyle tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fukuşima Nükleer Santrali'ne Okuma kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Futaba'da nükleer kaza sonrasında 7 bin kişi tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Japonya'da Fukuşima'nın bulunduğu kasaba kısmi olarak açıldı

Japonya'da Fukuşima'nın bulunduğu kasaba kısmi olarak açıldı

1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında

Japonya Kovid-19 ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

Kovid-19 nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor

Kovid-19 nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
Koronavirüs nedeniyle Japonya ve Güney Kore'de spor organizasyonları ertelendi

Koronavirüs nedeniyle Japonya ve Güney Kore'de spor organizasyonları ertelendi
Kastamonu'nun iğne oyaları Japonya'da ilgi gördü

Kastamonu'nun iğne oyaları Japonya'da ilgi gördü