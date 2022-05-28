Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,772.90
BTC/USDT
28,916.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

Ahmet Furkan Mercan   | 28.05.2022
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

Tokyo

Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen "gizemli" hepatit virüsü saptandığı belirtildi. Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan "hepatit virüsü" belirtilerini taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.

Son vakalarla Japonya genelinde "gizemli" hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor. Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi

Japon ressam İstanbul'da ebruyla sanatını buluşturdu

Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur'la bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor

Japon hükümeti, Tayland, Vietnam ve Singapur'la bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor
Japonya Başbakanı Kişida Fumio: Ukrayna yarının Doğu Asya'sı olabilir

Japonya Başbakanı Kişida Fumio: Ukrayna yarının Doğu Asya'sı olabilir