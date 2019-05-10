Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısında şiddetli deprem meydana geldi.
Ankara
Japonya'nın güneybatısında şiddetli deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Miyazaki kenti yakını olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.
Yetkililer, 23 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.
Depremden sonra tsunami uyarısı verilmezken, deniz suyu seviyelerinde az da olsa değişim gözlemlenebileceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.