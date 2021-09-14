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Dünya

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Ahmet Furkan Mercan   | 14.09.2021
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tokyo

​​​​​​​Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.

Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.

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