Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Tokaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun doğusunda Pasifik Okyanusu açıklarındaki deprem, yerel saatle 17.37'de, 380 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem, başkent Tokyo dahil Tokaido bölgesini kapsayan kıyı eyaletlerde hissedildi.
JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.