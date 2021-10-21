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Dünya

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki Tokaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.10.2021
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun doğusunda Pasifik Okyanusu açıklarındaki deprem, yerel saatle 17.37'de, 380 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, başkent Tokyo dahil Tokaido bölgesini kapsayan kıyı eyaletlerde hissedildi.

JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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