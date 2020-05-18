Euro
7.45
Dolar
6.89
BIST 100
100,057.90
Altın
1,760.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.05.2020
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Miyagi eyaletinin Çubu bölgesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle 12.00'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti
Kütahya'da Kovid-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi
Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı
ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

Benzer haberler

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor

ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı

Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı