Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Miyagi eyaletinin Çubu bölgesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 12.00'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.