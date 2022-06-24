Dolar
17.35
Euro
18.28
Altın
1,823.41
ETH/USDT
1,141.30
BTC/USDT
20,969.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu

Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.06.2022
Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu

Tokyo

Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti.

Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.

Firma görevlisi, bir restorandaki akşam yemeği sonrası çantayı kaybettiğini emniyet güçlerine ihbar etti.

Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi.

Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı.

Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 17 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara merkezli 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu

Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu

Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

Japon tasarımcı, Türkiye'yi Anadolu'yu resmeden seyyah amcasının eserleriyle yad ediyor

Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'in güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi
Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem
Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak

Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak