Japonya ve Güney Kore'de aşırı sıcaklar etkili oluyor Japonya'da şirketler, etkisini artıran aşırı sıcaklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başlarken, Güney Kore'nin Yangsan kentinde ise sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı.

Kyodo News'in haberine göre, ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltırken, şantiyelere havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kurdu.

Bu kapsamda, Japonya'daki bir inşaat şirketi temmuz ve ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 08.00-17.00 yerine 07.00-13.00 olarak yeniden düzenledi.

Şirket yetkilileri, bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını belirtti.

Başka bir şirketin şantiyelerinde ise havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet üniteleri kuruldu.

Aşırı sıcakların etkisini artırmasıyla Japonya genelinde birçok şirket, çalışanlarını korumaya yönelik benzer önlemleri hayata geçiriyor.

Güney Kore'nin Yangsan kentinde termometreler 42 dereceye ulaştı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yangsan'da öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

KMA, başkent Seul'ün doğusu ve güneybatısı için de sıcaklık uyarısı yayımlamıştı.