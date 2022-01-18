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Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını başkent Tokyo ve 10 eyalete daha genişletmeyi planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.01.2022
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek

Tokyo

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet salgınla mücadelede kısmi olağanüstü hal uygulamasını yaygınlaştıracak.

Buna göre halihazırda Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da uygulanan kısmi olağanüstü hal kapsamına Tokyo ile 10 eyalet daha eklenecek.

Hükümetin hafta içerisinde duyurması beklenen karara göre kısmi olağanüstü hal hafta sonundan itibaren 3 hafta yürürlükte kalacak.

Uygulamaya Tokyo ve çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile farklı bölgelerdeki Gifu, Mie, Aiçi, Niigata, Kumamoto, Miyazaki, Nagazaki dahil edilecek.

Kısmi olağanüstü halle eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriliyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, mevcut tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde, "insan hareketliliğini kısıtlayacak önlemlere" başvuracaklarını bildirmişti.

1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vaka sonrası ülke geneli günlük vaka sayıları yaklaşık 50 kat artışla, 15 Ocak'ta 25 binin üzerine çıkmıştı.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 906 bin 718’e, can kaybının 18 bin 449’a yükseldiği Japonya'da 243 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


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