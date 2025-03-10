Japonya, Hint-Pasifik'te barışın devamı için Kanada ile çalışmayı sürdürecek
Japonya hükümeti, Hint-Pasifik bölgesinde barışı muhafaza etmek ve G7 ülkeleri arasındaki birliği korumak için Kanada ile yakın işbirliğini devam ettireceğini açıkladı.
Ankara
Kyodo News'un haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ülkesi ve Kanada arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine değindi.
Kanada ile yakın işbirliğinin sürdürüleceğini kaydeden Hayaşi, Kanada'nın Japonya ile özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve stratejik çıkarlar gibi ortak değerleri paylaştığını kaydetti.
Hayaşi, "Hint-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olan Kanada ile dünya ve bölgesel barışın istikrarını sağlamak için işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.
Hayaşi Yoşimasa, Kanada ile ayrıca G7 ülkelerinin birlik içinde olması yönünde çalışacaklarını aktardı.
Bu yıl G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.