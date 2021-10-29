Japonya genel seçime gidiyor
Japonya'da iki gün sonra yapılacak milletvekili genel seçimlerinin kampanya döneminde son düzlüğe girildi.
Tokyo
Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi seçim yarışının kampanya dönemi yarın gece son bulacak. Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.
1051 adayın yarışacağı seçimlerde 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.
İdeolojik yelpaze
Japon halkının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ideolojik temelde siyasi yönelimi liberal, komünist ve sosyal demokrat partilere odaklandı.
İlk seçimlerine 1958'de giren ve 1993'e kadar iktidar yarışında ipi göğüsleyen Liberal Demokrat Parti (LDP) 1993 seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti.
Budist Soka Gakkai hareketinin desteklediği Komeito ile beraber 2000 sonrasında 2009-12 dönemi hariç sandıktan mağlup ayrılmayan LDP 336 adayıyla en ön sırada.
İhracat merkezli ekonomik büyüme odaklı olan LDP, ABD eksenli dış ve savunma politikalarıyla biliniyor.
Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise Japonya Komünist Partisi (JCP), Sosyal Demokratik Parti (Shamin) ve solcu Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) güçlerini birleştiriyor.
Eylül ayında "anti-LDP" ismiyle ortak sivil politika platformu oluşturan partiler, anayasacılık, karbonsuz topluma geçiş, cinsiyet eşitliği ve yönetim şeffaflığını savunuyor.
Diğer siyasi hareketlerden Nippon Ishin, Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin), kamu yayıncısı NHK için alınan vergilerin iptal edilmesini savunan "NHK'den Halkı Koruma Partisi" ile aday sayısı 5 ve daha az bazı partiler de yarışa girecek.
İktidar hakimiyeti
Meclis'te şu anki tabloda iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 276, ortağı Komeito 29 sandalyeye sahip.
Muhalefet sandalye dağılımı ise CDP 109, JCP 12, Nippon Ishin 11, Kokumin 8.
12 bağımsızın yanı sıra Re-Shin, Shamin, NHK'den Halkı Koruma Partisinin birer sandalyeleri bulunuyor.
Muhtemel katılım yüzde 56 seviyesinde
İkinci Dünya Savaşı sonrası 1946-67 arası Temsilciler Meclisi seçimlerinde 1947 haricinde, seçime katılım oranı yüzde 70'in üzerinde seyretti.
En yüksek katılım oranı, iktidardaki LDP'nin 1955'te kurulması sonrası, 1958'de girdiği ilk seçimlerde yüzde 76,99 olarak kayda geçti.
En son 1990'da yakalanan yüzde 70 üzeri orana o yıldan beri ulaşılamıyor. Kayda geçen en düşük katılım ise 2014 seçimlerindeki yüzde 52,66.
Kamu yayıncısı NHK'nin yaklaşık 3 bin seçmenle telefon yoluyla yaptığı geçen haftaki ankete göre, seçmenlerin yüzde 56'sı sandığa gidip oy kullanacak.
Seçimin kaderinde kararsızların etkisi
Kyodo ajansının ülke genelinde 1200'den fazla kişiyle telefon yoluyla düzenlediği ankete katılanların yüzde 29,6'sı oyunu Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP'ye vereceğini kaydetti.
Ana muhalefet lideri Edano Yukio liderliğindeki CDP yüzde 9,7, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito yüzde 4,7 destek bulurken, ankete katılanların yüzde 39,4'ü ise kararsız olduğunu belirtti.
Kadın temsili
Japonya 156 ülkenin analiz edildiği Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 2021 Küresel Cinsiyet Farkı Raporunda 120. sırada yer alıyor.
Savaş sonrası Japon kadınları ilk kez 1946 genel seçimlerinde seçilme hakkı elde etti. 39 aday meclise girdi.
Parlamentolar Arası Birlik (IPU) verilerine göre küresel kadın temsiliyet ortalaması yüzde 25,5.
465 koltuklu Temsilciler Meclisinde ise 46 kadın milletvekili görev yapıyor.
Şimdiye kadar kadın başbakan seçilmeyen ülkede, 2021 seçimleri için toplam aday sayısının yüzde 17'sine denk gelen 186 kadın aday yarışıyor.
İktidardaki LDP 2025 yılına kadar seçimlerde yarışacak kadın aday sayısını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor.
Göze çarpan vaatler
Kovid-19'la mücadelede iktidar koalisyonunun vaatleri arasında kadınlara, çocuklu ailelere ve düzensiz işçilere mali destek öne çıkıyor.
Muhalefet partileri ise salgına karşı 10 gün süreli zorunlu karantina, çeşitli düzeylerde nakit desteği ve aşı pasaportunun yaygınlaştırılmasını vadediyor.
Ekonomi ve vergilendirme sahasında iktidar koalisyonunun parasal genişleme, esnek mali canlandırma ve büyüme stratejileri ve dijitalleşme vaatleri öne çıkıyor.
Muhalefet cephesinde ise tüketim ve gelir vergilerinin düşürülmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve mega şirketlere tercihli vergi uygulamasının feshedilmesi göze çarpıyor.
Dış politika, güvenlik alanında iktidar koalisyonu, ABD ittifakı temelinde savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Muhalefet partilerinde ise CDP, Okinawa'daki ABD üssünü yeniden konumlandırma planını durdurmayı, JCP, Japonya-ABD güvenlik anlaşmasının feshedilmesini savunuyor.
Seçmen beklentisi
NHK'nin seçmenin, kurulacak yeni hükümetten beklentilerini kapsayan anketinde yüzde 34 ekonomi ve mali konular öne çıktı.
Katılımcıların yüzde 22'si Kovid-19'la mücadele, yüzde 6'sı dış politika ve güvenlik politikalarına öncelik veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.