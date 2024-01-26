Dolar
30.33
Euro
32.88
Altın
2,023.32
ETH/USDT
2,223.90
BTC/USDT
40,142.00
BIST 100
8,169.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya, batıdaki depremlerin hasarını azami 2,6 trilyon yen olarak hesapladı

Japonya'nın batısındaki depremlerin, bölge geneline verdiği hasarın azami 2,6 trilyon yen (17,6 milyar dolar) olarak hesaplandığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Japonya, batıdaki depremlerin hasarını azami 2,6 trilyon yen olarak hesapladı

Tokyo

Japonya hükümeti, ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki Noto Yarımadası genelinde hasar tespit faaliyetlerini sürdürüyor.

Kabine Ofisinin açıklamasına göre, deprem kaynaklı işikava, Toyama ve Niigata genelinde oluşan hasarın 1,1 trilyon yen ile 2,6 trilyon yen arasında olacağı hesaplandı.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde 232 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bu arada, pistinde depremler nedeniyle yarıklar oluşan yerel Noto Havalimanı'nın hafta sonu yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken, tedarik zincirleri ve yerel turizmin geleceği de olumsuz etkilenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişi öldü
"TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiası yalanlandı
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Japonya, batıdaki depremlerin hasarını azami 2,6 trilyon yen olarak hesapladı

Japonya, batıdaki depremlerin hasarını azami 2,6 trilyon yen olarak hesapladı

Lavrov, ABD, Güney Kore ve Japonya'yı Kuzey Kore ile savaşa hazırlanmakla suçladı

Japonya'da elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda hızlı tren seferi durdu

Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti

Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti
Japonya'da yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 86,7'si Çin'e karşı "dostça hissetmiyor"

Japonya'da yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 86,7'si Çin'e karşı "dostça hissetmiyor"
Tokyo Camisinin imam hatibi Çınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tokyo Camisinin imam hatibi Çınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet