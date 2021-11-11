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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'dan yeni dönemde Kovid-19 ve savunma vurgusu

Japonya'da başbakanlığa yeniden seçilen Kişida Fumio, yeni tip koronavirüs ile dış politika ve savunma sahalarında izleyeceği politikaları açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.11.2021
Japonya Başbakanı Kişida'dan yeni dönemde Kovid-19 ve savunma vurgusu

Ankara

31 Ekim'deki genel seçimi kazanan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida Fumio, parlamentoda yemin ederek, Japonya'nın 101. Başbakanı oldu.

Kişida, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkesinin "kırılgan durumunu" koruduğunu söyledi.

Bakımevi işçileri ve hemşirelerin iş koşulların iyileştirileceğini bildiren Kişida, vergi teşvikleriyle Japon firmaları maaşları artırmaları için cesaretlendireceğini belirtti.

3. doz Aralık'ta başlıyor

Salgınla mücadele için ek bütçeyi yakın zamanda çıkaracaklarını kaydeden Kişida, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla alınan ve bakanlığın onayladığı ilacı 1,6 milyon doz tedarik edeceklerini açıkladı.

Kişida, olası yeni dalgalara karşı hastane yatak kapasitelerini iyileştireceklerini ve 3. doz aşıların gelecek ay içerisinde vurulmaya başlanacağını ifade ederek, "Kovid-19 ile mücadele en önemli gündem. Her şeyden önce, kapasitelerin ikiye katlandığı ve vakalarla mücadele edebilecek bir sağlık sistemi oluşturacağız." dedi.

Başbakan Kişida, Japonya dışından gelecek turistlere yönelik sınır kontrollerinin yumuşatılması amacıyla hükümetin bu yıl içerisinde gözlem faaliyeti düzenleyeceğini bildirdi.

Dış politika ve savunmaya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kişida, füze tehditleri ve siber saldırılara karşı ulusal güvenlik stratejilerini gözden geçirerek ülke savunmasını güçlendireceğini kaydetti.

Kişida, "Politikaları aciliyet duygusuyla uygulamak için tüm gayreti göstereceğim" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı değişti

Dışişleri Bakanlığına Hayaşi Yoşimasa'yı getiren Kişida, 4 Ekim'de ilan ettiği önceki kabinesindeki diğer isimleri görevlerinde tuttu.

Abe Şinzo kabinelerinde Tarım ve Eğitim Bakanlığı görevlerini yürüten Hayaşi, komşu Çin ile yakın ilişkilere sahip olmasıyla tanınıyor.

Seçim vaadi kapsamında kurulan Başbakana bağlı İnsan Hakları Danışmanlığına, eski Savunma Bakanı Nakatani Gen getirildi.

İktidar cephesi

Olağan milletvekili genel seçimlerinde LDP 261 sandalye kazanarak, Meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etmişti.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito, 3 artışla 32 sandalye kazanmıştı.

Böylelikle 305 sandalye ile seçime giren iktidar cephesinin sandalye sayısı 293'e düşmüştü.

Seçim öncesi 109 sandalyesi bulunan ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise 96 sandalye kazanmıştı.

Muhalefet cephesi

CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye elde etmişti.

Nippon Ishin hareketi 11 sandalye ile girdiği seçimde sandalye sayısını 3 kattan fazla artışla 41'e çıkarmıştı.

Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin) 11 sandalye kazanmıştı.

Böylelikle muhalefet cephesinin sandalye sayısı 156'dan 172'ye yükselmişti.

Kyodo ajansı, 1051 adayın yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 55,93 seviyesinde olduğunu duyurmuştu.

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