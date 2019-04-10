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Dünya

Japonya ABD'nin Devrim Muhafızları kararına uymayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etme kararına uymayacaklarını belirtti.

Ahmet Dursun   | 10.04.2019
Japonya ABD'nin Devrim Muhafızları kararına uymayacak

Ankara

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararına uymayacaklarını söyledi.

Japon NHK televizyonunun haberine göre, başkent Tokyo'da basına açıklama yapan Kono, Japon hükümetinin, Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik karara uyma niyetinde olmadığını belirtti.

Bununla birlikte Kono, Tahran yönetimine Orta Doğu bölgesinin istikrarı için balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

İran'la yakın ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Kono, Japonya'nın sorunları istişare ve diyalog yoluyla çözmek için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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