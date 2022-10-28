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Dünya

Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor

Japonya, savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak için ABD'nin Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı hedefliyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.10.2022
Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor

Tokyo

Çin'in bölgede artan askeri nüfuzu ile Kuzey Kore'nin sıklaşan tehditkar füze denemelerine karşı Japon hükümeti çözüm yolu arıyor.

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japon hükümeti, ABD üretimi Tomahawk seyir füzeleri satın almayı planlıyor.

Orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzeleriyle, düşman füzelerini kendi bölgesinde imha edebilme kapasitesine erişilmesi amaçlanıyor.

Satın alım sonrası Tomahawk'ların, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde modifiye edilecek destroyerlere monte edilmesi planlanıyor.

Haberde, Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarıldı.

"Tomahawk" satın alım hamlesinin, Çin ve Kuzey Kore'nin oluşturabileceği bölgesel tehditlere karşı bu aşamada caydırıcılık kapasitesini artıracağı kaydediliyor.

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