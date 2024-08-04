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Dünya

İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye başladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı Fotoğraf: Salvatore Allegra - AA

Ankara

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.


İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştı.

Uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor

Etna'daki volkanik hareketlilik nedeniyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki uçuşlar aksadı.

Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini, havalimanındaki bir bölümün de kapatılacağını açıkladı.

Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

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