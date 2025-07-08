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Dünya

İtalya'da taksi yapan uçağın motoruna kapılan 1 kişi öldü

İtalya'nın Milano Bergamo Havalimanı'nda 1 kişinin taksi yapan uçağın motoruna kapılarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İtalya'da taksi yapan uçağın motoruna kapılan 1 kişi öldü Fotoğraf: Arşiv

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano-Bergamo (Orio al Serio) Havalimanı'nda bu sabah, güvenlik güçlerini aşarak aprona çıkan 1 kişinin, o sırada taksi yapan bir yolcu uçağının motoruna kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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İlk tespitler doğrultusunda bunun bir intihar olabileceği ifade edildi.

Söz konusu kişinin, güvenlik önlemlerini nasıl aşabildiğine ve güvenlik güçlerinin kendisini engelleyememesine dair bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Milano Bergamo Havalimanı'nın X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Milano Bergamo Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları, taksi yolunda meydana gelen bir sorun nedeniyle sabah (yerel saatle) 10.20'den öğlen 12.00'ye kadar askıya alındı. Sorunun nedenleri şu anda yetkililer tarafından araştırılıyor. Hava trafiği öğleden sonra 12.00'de (TSİ 13.00) yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

Olay nedeniyle Milano Bergamo Havalimanı'nda geliş ve gidiş uçuşlarında gecikmeler yaşandı.

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