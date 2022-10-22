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Dünya

İtalya'da Meloni hükümeti yemin ederek göreve başladı

İtalya'da 68'inci hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve bakanları, yemin ederek görevlerine başladı.

Barış Seçkin, Ömer Tuğrul Çam   | 22.10.2022
İtalya'da Meloni hükümeti yemin ederek göreve başladı

Roma

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de düzenlenen törende, Başbakan Giorgia Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun 24 bakanı, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti.

Yemin töreninin son bölümünde Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Meloni ve kabinedeki bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Başbakan Meloni'nin başbakanlık sarayı Chigi'de yarın yapılacak devir teslim töreniyle görevi selefi Mario Draghi'den devralacağı bildirildi.

İtalya'da gelenek olduğu üzere yeni kurulan hükümetin başbakanı, başbakanlığa geliyor ve önceki başbakandan bakanlar kurulunun ilk toplantısı için bakanları çağırmayı sağlayan zili devralıyor.

Sembolik devir teslim sonrasında yeni Başbakan Meloni'nin ilk bakanlar kurulu toplantısını yapması bekleniyor.

Meloni hükümetinin, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güven oylamasından geçmesi öngörülüyor. Sağ koalisyon hükümeti, çift kanatlı parlamentoda onay alırsa resmen işbaşı yapacak.

AB'den tebrik

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki mesajında, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Meloni'yi kutladığını bildirdi.

Von der Leyen, "Önümüzdeki sınamalara karşı yeni hükümetle yapıcı iş birliği kuracağımıza inanıyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Meloni'ye sosyal medyada yazdığı tebrik mesajında, "AB'nin ve İtalya'nın çıkarı için birlikte çalışalım." ifadesine yer verdi.

Michel, İtalyanca devam ettiği mesajında, Meloni'yi AB liderlerini bir araya getiren Konsey toplantısına beklediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise Meloni'yi kutladıktan sonra, Avrupa'nın ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'nın İtalya'ya ihtiyacı var. Birlikte her zorluğu aşacağız." dedi.

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.

Meloni, 2008'de erken seçimleri kazanıp başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

Ülkede 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifak, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

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