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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 330'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 20.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 330'a yükseldi

Roma

İtalya'da 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 2 bin 377'lik düşüşle 62 bin 752'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 227 bin 364 oldu. 

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 881 artarak 132 bin 282'ye çıktı. 

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a ulaştı. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 716 olan sayı, bugün 676'ya geriledi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 171 bin 719 test yapıldı. 

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu. 

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Senato çıkışı yaptığı açıklamada, gençlerin toplanıp parti yapması için doğru zaman olmadığını ifade ederken, bunun virüsün yayılma eğrisini tırmandıracağı uyarısında bulundu. 

Conte, salgının kontrol altına alındığı için 18 Mayıs itibarıyla sokağa çıkmak için gerekli izin belgesi uygulamasını kaldırdıklarını ancak bunun bütün önlemlerin kalktığı anlamına gelmediğini kaydetti. 

Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli de Parlamentoda, bölgeler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 3 Haziran'dan itibaren ülke genelinde bütün havaalanlarının açılacağını belirtti. 

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