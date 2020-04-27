İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 977'ye yükseldi
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.
Roma
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İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.