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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 977'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 27.04.2020
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 977'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 977'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92'ye yükseldi
Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 46 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

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