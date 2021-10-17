Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,851.40
BTC/USDT
60,799.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık ile Bakan Varank, “İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni”ne katılıyor.
logo
Dünya

İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

İtalya'da iki hafta önceki kısmi yerel seçimin ilk turunda belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerindekiler seçimin ikinci turu için oy kullanmaya başlad

Barış Seçkin   | 17.10.2021
İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

Roma

Aralarında başkent Roma, Torino, Trieste gibi büyükşehirlerin de olduğu 65 kentte, ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur seçim yapılıyor.

Yaklaşık 5 milyon seçmeni ilgilendiren seçimde, oy verme işlemi iki günde tamamlanacak.

Sandıklar, bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açılırken, seçmenler bu gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanabilecek. Seçmenler, yarın da 07.00-15.00 (TSİ 08.00 - 16.00) saatlerinde oy verebilecek.

İkinci tur seçimde sonucu merakla beklenen yerlerin başında başkent Roma geliyor. İlk turda yüzde 30,14 ile birinci çıkan merkez sağ ittifakın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile ikinci sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri belediye başkanlığı için yarışıyor. Her iki aday da Roma'da kayıtlı oldukları semtlerde sabah saatlerinde oylarını kullandı.

İtalyan basını, seçimlere katılımın düşük olduğunu yazdı.

Ülkede kısmi yerel seçim maratonu yarın sandıkların kapanması ve oy sayımına geçilmesiyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Avustralya'da Kovid-19'dan entübe edilen Akgöl toplumu aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Benzer haberler

İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

İtalya'da kamu ve özel sektöre yönelik 'Yeşil Geçiş' sertifikası zorunluluğu başladı

İtalya’nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor

İtalya’nın önde gelen plazma ürünleri üreticisi Kedrion Biopharma Türkiye'deki aktivitesini genişletiyor
İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı
G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı "DTÖ'de reform" çağrısıyla sona erdi

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı "DTÖ'de reform" çağrısıyla sona erdi