Dolar
26.04
Euro
28.37
Altın
1,917.46
ETH/USDT
1,862.00
BTC/USDT
30,115.00
BIST 100
6,173.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

İtalya'nın Milano kentindeki huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Roma

İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milano'daki Cinquecento Caddesi'ndeki huzurevinde gece 01.20'de çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, zehirlenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin onlarca kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

Hastanelere kaldırılan 16 kişinin durumu ciddi

İtalyan basınındaki haberlerde Milano'nun güneyindeki huzurevinde çıkan yangında zehirlenme sebebiyle 81 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bu kişilerden 16'sının durumunun ciddi, 65'inin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin 5'inin kadın, birinin erkek huzurevi sakini olduğu, 6 kişiden 2'sinin yanarak, 4'ünün de dumandan zehirlenerek can verdiği belirtildi.

Milano Belediyesinin sahibi olduğu ve bir kooperatif tarafından idare edilen 210 yatak kapasiteli huzurevinde hastane hizmetlerine ihtiyaç duymayan ancak kendi kendine yeterli olamayan yaşlıların kaldığı ve olay sırasında 167 kişinin huzurevinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıktığı huzurevinde sabah erken saatlerde incelemelerde bulunan Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Bu tür hadiselerde durum çok daha kötü olabilirdi ancak 6 ölüm olması da ağır bir bilanço. Umarım hastanede durumu kritik olanlardan bu sayıya eklenen başkaları olmaz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a, Çin'in "en yüksek uluslararası akademisyen" ödülü
Sıcaklardan bunalan İstanbullular bu gece serinleyecek

Benzer haberler

İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

İtalya'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin vasiyetnamesi açıklandı

Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu

Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu
Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü

Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet