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Dünya

İtalya'da göçmen tarla işçilerine ırkçı saldırı

İtalya'nın güneyindeki Foggia kentinde, çalışmak için tarlaya giden göçmen işçilere yönelik taşlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 16.07.2019
İtalya'da göçmen tarla işçilerine ırkçı saldırı

Madrid

İtalya'nın güneyindeki Foggia kentinde, çalışmak için tarlaya giden göçmen işçilere yönelik taşlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bu sabah bisiklet ile tarlaya çalışmaya giden bir grup göçmen işçiye yönelik, bir araçtan taşlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Atılan taşların başlarına isabet etmesi sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan Senegal ve Gine Bissau vatandaşı iki göçmene 7 günlük rapor verildiği kaydedildi.

Irkçı saldırıyı işçi sendikaları kınarken, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

Afrikalı göçmen işçilerden kilisede eylem

Diğer yandan ırkçı saldırı sonrası bir grup Afrikalı göçmen Bari kentindeki kilisede eylem yaptı.

Tarım işçileri sendikasının da destek verdiği eylemde göçmen işçiler, çalışma haklarının suistimal edildiğini belirterek, siyasetçilerden verdiği sözleri tutmalarını ve sorunlara çözüm getirmelerini istedi.

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