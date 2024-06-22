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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da ve ikinci büyük kenti Milano'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" çağrısıyla yürüyüşler düzenlendi.

Barış Seçkin  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

Roma

Başkentin Porta Maggiore Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Filistin’e destek ve dayanışmalarını göstermek için Porta Pia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederken Refah'ta ve Gazze'deki son can kayıplarına tepki gösterdi.

Göstericiler, Roma caddelerinde sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Protestocular ellerinde, Filistin bayrakları ile "Soykırım durdurulsun" yazılı pankart taşıdı.

Bazı göstericilerin de ellerinde İtalya'yı soykırımın suç ortağı olmakla itham eden dövizler taşıdığı görüldü.

Bu arada, ülkenin kuzeyindeki Milano’da da Cairoli Meydanı'nda çok sayıda kişinin katıldığı bir yürüyüş organize edildi.

Yürüyüşe katılanlar, "Filistin'e yönelik soykırım dursun" taleplerini dile getirdi.

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