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Dünya

İtalya'da Etna yeniden lav püskürttü

Etna Yanardağı'nın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanında uçuşlara kısıtlama getirildi.

Barış Seçkin   | 18.10.2019
İtalya'da Etna yeniden lav püskürttü

Roma

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği bildirildi.

Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

Havaalanı kriz masası, yanardağdaki volkanik hareket nedeniyle havaalanın iki sektörünü kapatırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmadığı ancak rötarların olabileceği belirtildi.

Diğer yandan bölgeden gelen haberlere göre, son püskürtmeler dolayısıyla Etna ve civarında 3,3 büyüklüğünde volkanik depremin kaydedildiği ifade edildi.

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