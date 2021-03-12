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Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Barış Seçkin   | 12.03.2021
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor Fotoğraf: Salvatore Allegra/AA

Roma

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentindeki Nicolosi ilçesinden görüntülendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.

Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.

Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.

Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.

Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.


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