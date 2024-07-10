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Dünya

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.

Barış Seçkin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

Roma

Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.

Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.

Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.

Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

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