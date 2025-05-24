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Dünya

İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son hafta maçında Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Fatih Erel  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İtalya Serie A'da Napoli şampiyon oldu

İstanbul

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'nin gollerini Scott McTominay ve Romelu Lukaku attı.

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Ligde puanını 82'ye çıkartarak sezonu birinci bitiren Napoli, Serie A'da 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşıyan Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenmesine rağmen sezonunu, şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonu 5 gol ve 6 asist ile tamamladı.

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