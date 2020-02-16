Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Dünya, Libya

İtalya gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

Cüneyt Karadağ   | 16.02.2020
İtalya gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

Berlin

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

İtalya gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

İtalya gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak

İtalyan La Stampa gazetesi: Türkler, Libya'da masadaki kartları değiştiren taraf oldu

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türk-İtalyan ticari ilişkilerinin artmasından yanayız

Milli güreşçi Yasemin Adar Avrupa ikincisi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Avrupa ikincisi oldu
Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç madalya

Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç madalya
Düzensiz göçmenleri gemiden indirmeyen Salvini'nin yargılanmasının önü açıldı

Düzensiz göçmenleri gemiden indirmeyen Salvini'nin yargılanmasının önü açıldı