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Dünya

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan, AB'nin genişlemesine destek

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine daha da yaklaşan Batı Balkanlar'ın genişleme sürecinin daha fazla gecikmeden tamamlanması mesajını verdi.

Lejla Biogradlija, Barış Seçkin  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan, AB'nin genişlemesine destek

Zagreb

Mattarella, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında Hırvat mevkidaşı Zoran Milanovic ile bir araya geldi.

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AB'nin kıtada barışın hüküm sürmesi için çalıştığını belirten Mattarella, "Bu diğer ülke ve uluslararası topluma örnek olabilecek bir tutumdur. Avrupa, her şeyden önce işbirliği söz konusu olduğunda güvenlik ihtiyaçlarını arayan ve düşünen taraf olmuştur." dedi.

Mattarella, Hırvatistan ile iyi ve derin ilişkileri olduğunu ifade ederek, "İki ülke de ortak hedefler doğrultusunda ilerlemekte ve dünyanın zor ve korkunç savaşlar yaşadığı şu dönemde barışın sağlanması için dayanışma göstermektedir. Bu nedenle işbirliğimiz daha kıymetlidir ancak ilerlemek için yeni biçimlere de ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Hırvatistan ile birçok alanda işbirliği içerisinde olduklarını aktaran Mattarella, "Hırvatistan ve İtalya, özellikle 20 yıldan fazla bir süredir AB'ye daha da yaklaşan Batı Balkanlar'ın genişleme sürecinin daha fazla gecikmeden tamamlanmasında hemfikir." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic de AB'nin bir "barış projesi" olduğunu kaydederek, "AB'nin küresel anlamda bir barış projesi olduğunu söylüyoruz ancak bugünlerde bu durum eskisi gibi değil. Tabii burada birçok belirsizlik de var. Yaşam, komşuluk ve işbirliği açısından ele alırsak AB, Hırvatistan ve İtalya için yararlı ve faydalı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Mattarella Zagreb'deki temasları kapsamında ayrıca, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile de bir araya gelecek, Hırvatistan'daki İtalyan azınlık temsilcileriyle görüşecek.

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