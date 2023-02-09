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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Zelenskiy'i Paris'e davet eden Macron'u eleştirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Paris'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesini "uygunsuz davet" olarak niteledi.

Barış Seçkin   | 09.02.2023
İtalya Başbakanı Meloni, Zelenskiy'i Paris'e davet eden Macron'u eleştirdi

Roma

Meloni, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesi İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, düzensiz göçle mücadele konusunda Avrupa düzeyinde ileriye doğru bazı adımlar atıldığını belirterek, göç konusunun bir Avrupa sorunu olduğu ve deniz sınırlarının kendine mahsus farklı özelliklere sahip bulunduğu gibi hususlarda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Avrupa'da iş sisteminin rekabet edebilirliğini savunmak gerektiğini vurgulayan Meloni, işletmeleri desteklemek ve mevcut fonlarda esneklik üzerine çalışmak için ayrı bir fon arzu ettiklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'ya desteğin çatışmanın tarafları arasında müzakereye varılması için en iyi yol olduğunu vurgulayan Meloni, "Diyalog ve barış için bir seçenek oluşturmanın en iyi yolunun sahadaki güçleri dengede tutmak olduğunu düşünüyorum. İtalya, desteğini sürdürecek ve yeniden yapılanmada başrol oyuncusu olmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla Zelenskiy'i Paris'te akşam yemeğinde ağırladığı hatırlatılan Meloni, bu daveti eleştirerek "Bence Macron'un Zelenskiy'e bu daveti uygunsuz olmuştur. Bizim gücümüz birlik olmalı." dedi.

Meloni, bazı iç siyasi meselelerinin Avrupa'da "ortak davaya zarar verme riski" taşıdığını kaydetti.

La Repubblica gazetesi, "İtalyasız Zirve" manşetini atarak İtalya’nın dün Paris'te Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri arasındaki zirvenin dışında kaldığına dikkati çekti.

Meloni'nin bu çıkışı, basında bazı yorumcular tarafından Roma ile Paris arasında gerilimin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Basındaki haberlere göre, Meloni ve Zelenskiy'nin bugün Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.

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