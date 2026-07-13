İtalya'da etkili olan yeni sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı alarm" verilirken, farklı bölgelerdeki orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Fransa’da da 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu, 8 reaktör de düşük güç moduna alındı.

İtalya, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor İtalya'da etkili olan yeni sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı alarm" verilirken, farklı bölgelerdeki orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Fransa’da da 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu, 8 reaktör de düşük güç moduna alındı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yaz başından bu yana etkili olması beklenen üçüncü sıcak hava dalgası dolayısıyla yeni bir uyarı bülteni yayımlayarak, yarın için Brescia, Floransa, Perugia ve Torino olmak üzere 4 kentte kırmızı alarm ilan etti.

Bakanlık, 15 Temmuz Çarşamba günü için de Roma, Frosinone, Bologna'yı diğer 4 kente ekleyerek toplamda 7 şehir için "kırmızı alarm" verdi.

Bakanlık özellikle yüksek sıcaklıkların yaşlı ve kırılgan vatandaşlar için risk teşkil ettiği uyarısını yaptı.

Diğer yandan, ülkede yüksek sıcaklar ve sert rüzgarlar sebebiyle farklı noktalarda başlayan irili ufaklı orman yangınları devam ediyor.

Basında çıkan haberlerde, güneydeki Sicilya Adası'nda batıdaki Palermo ile doğudaki Katanya ve Siracusa kentleri yakınlarında dün başlayan çok sayıda yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Katanya ve Siracusa kentlerinin dış kesimlerinde yangınlara yakın noktalarda kalan bazı evlerin tedbir maksadıyla tahliye edildiği ifade edildi.

Yangınları söndürmek üzere çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisinin karadan arazözlerle alevlere müdahale ettiği, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Puglia Bölgesi Şubesi uydu verilerine göre, güneydeki Puglia Bölgesi'nde 1 Haziran ile 13 Temmuz arasındaki orman yangınlarında 972 hektarlık alanın kül olduğunu belirtti.

Bu arada, Piyemonte Bölgesel Yönetimi, İtalyan İtfaiyesi'nin raporuna göre, bölgede 5-12 Temmuz tarihlerinde Alp Dağlarının farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında 700 bin ağaç kaybedildiğini bildirdi.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti durdurulurken, 8 reaktör de düşük güç moduna alındı.

Yerel basının devlete ait enerji şirketi EDF’den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, 37 vilayetinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen Fransa’da nükleer reaktörler için de çevresel önlemler alındı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hali hazırda ısınan nehirlere reaktörlerden çıkan aşırı ısıtılmış suların bırakılmasına kısıtlama getiren çevresel önlemler kapsamında nehir kenarındaki 3 reaktörde faaliyetler bir süre için askıya alındı.

Öte yandan 8 reaktör de çevresel nedenlerden dolayı düşük güç moduna alındı.

Durdurulan nükleer reaktörler arasında Garonne Nehri kenarındaki Golfech 2. Ünitesi, Rhone nehri kenarındaki Bugey 3. Ünitesi ve Meuse Nehri kenarındaki Cooz 2. Ünitesi yer aldı.

Toplam 57 nükleer reaktörün bulunduğu Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70’i bu reaktörlerden sağlanıyor.