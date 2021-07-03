Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brezilya’da teslim olan “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi
logo
Dünya

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalya Sahil Güvenliği, bir sivil toplum kuruluşuna (STK) ait Norveç bandıralı arama-kurtarma gemisi "Geo Barents"in seyir için gerekli uygun şartları sağlamadığı gerekçesiyle limandan ayrılmasına izin vermedi.

Barış Seçkin   | 03.07.2021
İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

Roma

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç bayraklı "Geo Barents" gemisinin Augusta limanında denetime tabi tutulduğu belirtildi.

Bu denetim sırasında gemide seyir güvenliği için 22 eksiklik tespit edildiği, bunlardan 10'unun geminin limanda kalmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu ifade edildi.

Gemideki eksiklikler giderilinceye kadar geminin idari olarak limandan ayrılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gemideki son denetimin Nisan 2019'da yapıldığını belirterek, bu denetimin "periyodik" olduğunu savundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütüne bağlı Geo Barents gemisi, geçen ay Akdeniz'de kurtardığı 410 düzensiz göçmeni Sicilya'nın Augusta limanında tahliye etmişti.

STK'lerden tepki

MSF, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geo Barents" gemisinin İtalyan yetkililerce dün 14 saat süreyle denetime tabi tutulduğunu belirterek, "Gemi, şu anda tespit edilen eksiklikler sebebiyle Augusta limanında alıkonulmuş durumda. Bu, İtalyan yetkililerinin son 3 yıl içinde 13. kez bir STK gemisi durdurduğu anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

Bir diğer sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MSF'ye ait Geo Barents gemisi ile beraber 3 STK gemisi alıkonulmuş durumda ve birçoğunun da çalışması engelleniyor. Dünyanın en ölümcül deniz göçü yolunda bu arama-kurtarma araçlarına umutsuzca ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece bu yıl en az 723 kişi öldü."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Benzer haberler

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu

İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020’de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 'Matera Bildirisi' kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı Roma'da başladı

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı Roma'da başladı
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor

İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor