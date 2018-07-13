İsviçre'ye PKK tepkisi

BERN

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, İsviçre makamlarının terör örgütü PKK yandaşlarına verdiği destek nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Büyükelçi Saygılı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen iki yılda yaşananları İsviçreli gazetecilere anlattı.

Büyükelçilik rezidansında düzenlediği basın toplantısında Saygılı, "Soruşturma süreçlerinde, FETÖ'nün ne denli şeytani bir yapı olduğunu tekrar tekrar anlıyoruz." dedi.

Saygılı, Türkiye'nin FETÖ'yle yurt içindeki mücadelesinin, delillerin gün geçtikçe somutlaşmasıyla hızlanan dava ve soruşturma süreçlerinin de etkisiyle derinleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"FETÖ'yle uluslararası alandaki mücadelemiz de kararlılıkla sürmektedir. Bunu, Türkiye'nin uluslararası alandaki terörle mücadele çabalarının bir uzantısı olarak görüyoruz. FETÖ, gerek mali kaynak olarak gerek örgüte militan devşirme anlamında elindeki en etkili araç olan eğitim kurumlarını teker teker kaybetmektedir. 30'u aşkın ülkede yüzlerce FETÖ okulu ve dershanesi kapatılmış, devlet kontrolüne alınmış veya Maarif Vakfına devredilmiştir."

İsviçre'deki FETÖ kurumlarının da benzer bir kaderi paylaştığını müşahede ettiklerini vurgulayan Saygılı, terör örgütünün ABD'deki yapılanmasının da FBI tarafından mercek altına alındığına dikkati çekti.

Saygılı, İsviçre Konfederasyonu'na darbe sonrasında Türkiye ile sergilediği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

"İyi terörist, kötü terörist olmaz"

İsviçre'deki tren garlarında bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına izin veren İsviçre Federal Demiryollarının, Türk toplumunun terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini geri çevirmesi, Cenevre kentinde toplu ulaşım sağlayan tramvaylara YPG/PKK terör örgütü yandaşlarınca reklam verilmesi ve terör örgütü yandaşlarının ülke genelinde izinsiz gösterilerine göz yumulmasıyla ilgili soru üzerine Saygılı, "Tüm bunlardan tek kelimeye hayal kırıklığı duyuyoruz." dedi.

"Bu çifte standardı anlamakta zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullanan Saygılı, PKK terör örgütünün bazılarının İsviçre'de yaşadığını bildiklerini söyledi.

Saygılı, Zürih'teki tren garında PKK reklamlarına izin verilmesinin ardından resmi makamlara müracaat ettiklerinde, "Bu ülkede özgürlük var isteyen herkes dilediği gibi reklam verebilir." cevabını aldıklarını ama İsviçre Türk Toplumunun (İTT) terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebinin ise geri çevrildiğini anımsattı.

İsviçre makamlarını PKK konusundaki çifte standarda son verme çağrısında bulunan Saygılı, "İyi terörist, kötü terörist olmaz. Terörist teröristtir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Bayram Altuğ