Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,752.50
BTC/USDT
27,528.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen sanayicilerle istişare toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Süssli, NATO ile sürdürülen işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

Cenevre

İsviçre devlet televizyonu SRF'nin haberine göre, Süssli, Thun bölgesindeki Silah Merkezi'nde, İsviçre ordusunun 2023 yılı faaliyetlerinin sunumuyla ilgili etkinlikte konuştu.

İsviçre Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri'nin ardından Kara Kuvvetleri'nin de NATO ile eğitim yapması gerektiğini kaydeden Süssli, İsviçre'nin, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın müttefiklerin saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi uyarınca yapılan tatbikatlara katılmaya karşı olmadığını da belirtti.

Süssli, NATO ile var olan işbirliklerinin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Operasyonel prosedür, yapı ve süreçleri kavramanın önemine değinen Süssli, bunun tatbikatlarla da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Süssli'nin çağrısına siyasi partilerden tepki

Süssli'nin NATO ile ilgili bu talebi, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ve aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından eleştirildi.

SVP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Mauro Tuena, "Bir noktada NATO artık gelip 'artık nitelikle seçim işi bitti' diyecek." dedi.

Bunun, Bir NATO üyesinin saldırıya uğradığı takdirde İsviçre'nin savaşa katılmak zorunda kalacağı anlamına geldiğini belirten Tuena, bu noktada İsviçre'nin tarafsızlığını kaybedeceğini söyledi.

SP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Min Li Marti ise Süssli'nin talebinin çoğunluğun desteğini alabileceğini düşünmediğini ve bu konuda birçok endişenin olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Varank, depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Malatya'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının NATO için önemli olduğunu söyledi

İsviçre bu yıl iltica başvurularının yüksek olmasını bekliyor

İsviçre bu yıl iltica başvurularının yüksek olmasını bekliyor
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
NATO: İsveç ve Finlandiya'nın askeri entegrasyon süreci devam ediyor

NATO: İsveç ve Finlandiya'nın askeri entegrasyon süreci devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet