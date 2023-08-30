Dolar
26.74
Euro
29.07
Altın
1,936.15
ETH/USDT
1,719.10
BTC/USDT
27,466.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

İsviçre'de bu yıl ağustos ayının, "en sıcak dördüncü ağustos ayı" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

Cenevre

Zürih merkezli hava durumu şirketi Meteonews'e göre, ülke genelinde ağustos ayında sıcaklık, 1991'den 2020'ye kadar olan sıcaklık ortalamasının 2 santigrat derece üzerinde seyretti.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 2023 Ağustos ayı, 1992, 2003 ve 2022 yıllarının ardından "en sıcak dördüncü ağustos ayı" olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ayın başında etkili olan serin hava, 10 Ağustos itibarıyla yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktı.

25 Ağustos'a kadar yaşanan süreçte bazı günler rekor sıcaklıklar ölçüldü.

Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar azaldı, bazı yerlerde şiddetli yağışlar görüldü.

Bu ay İsviçre genelinde ortalamanın yaklaşık yüzde 30 üzerinde yağış alındı.

Mevsimin ilk karı da yağdı​​​​​​​

Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı ülkede 28 Ağustos'ta kar yağmıştı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağdığı bildirilmişti.

24 Ağustos'ta termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, 28 Ağustos'ta sıcaklık 0,5 derece ölçülmüştü.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 101 yıl önceki kararlılıkla müreffeh bir Türkiye için yorulmadan çalışıyoruz
Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir
Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
TikTok, genç seçmenlerle iletişimde adaylara avantaj sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

Hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı

İsviçre'nin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor

Farklılıkları zenginlik olarak gören Türkiye'de gayrimüslimler ibadethane sıkıntısı yaşamıyor

Farklılıkları zenginlik olarak gören Türkiye'de gayrimüslimler ibadethane sıkıntısı yaşamıyor
İsviçre, "devletsiz" sayılan Afganlara özel pasaport verecek

İsviçre, "devletsiz" sayılan Afganlara özel pasaport verecek
İsviçre'de aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kantonlardaki şantiyelerde çalışmalar kısıtlandı

İsviçre'de aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kantonlardaki şantiyelerde çalışmalar kısıtlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet