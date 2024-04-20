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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsviçre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İsviçre'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Cenevre'deki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan göstericiler, kent merkezinde saatlerce yürüdü.

Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Yürüyüş güzergahında bulunan Cenevreliler, eylemcilere alkışla destek verdi.

Göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine slogan attı.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Gösteriye katılan ABD'li Lenina Oliveira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinliler ve herkes için eşitlik ve özgürlüğe inandığı için gösteriye katıldığını belirtti.

Dünyadaki herkesin özgür olmayı ve düzgün bir hayat yaşamayı hak ettiğini söyleyen Oliveira, "Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez. Hastane, yiyecek, su, ev, iş ve umut yok. Kimse bunu hak etmiyor. Bunun soykırım olduğuna ve İsrail'in bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

İsviçreli Ryan ise "Filistin halkına destek için gösteriye katılıyorum. Gazze'de yaşanan korkunç bir durum ve insanların yiyecek ve içecek hiçbir şeyleri yok. İsrail, insanları acımasızca öldürüyor. Derhal ateşkes, yakın zamanda değil hemen şimdi."

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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