Dolar
17.32
Euro
18.14
Altın
1,839.08
ETH/USDT
1,085.10
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.

Atila Altuntaş   | 17.06.2022
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

Stockholm

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Koytak, iki ülkenin son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi
Diyarbakır'da 31 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
İletişim Başkanlığından Brüksel'de 'Ukrayna Krizi ve NATO’nun Geleceği' paneli
Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bilinen sözde güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi
THK, 25-26 Haziran'da Eskişehir'de havacılık festivaline ev sahipliği yapacak

Benzer haberler

İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymak ümit verici

İsveç'teki seçimler için Konya'daki hemşerilerinden oy istiyor

KDP'li yetkili: PKK, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin Haseke bölgeleri arasında tünel kazdı

KDP'li yetkili: PKK, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin Haseke bölgeleri arasında tünel kazdı
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttı
ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor

ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor