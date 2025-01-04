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Dünya

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Atila Altuntaş  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına son vermesi, derhal ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan katılımcılar, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Aliki Harvey, AA muhabirine, İsrail'in hedefinin büyük İsrail olduğunu ve bunu durdurmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası topluma seslenen Harvey, şunları kaydetti:

"Burada özgür bir Filistin'e destek vermek için bulunuyorum. Bu kadar zaman sonra uluslararası toplum bir araya gelip İsrail'i gözlemlemeli, silah tedarikini ve savaşı durdurmalı. ABD'nin İsrail'e silah vermesini durdurmalıyız. İsrail'i savaş suçlarından mahkemeye çıkarmalı ve onların hesap vermesini sağlamalıyız. Çünkü İsrail kendini savunmayı iddia ettiği sürece; agresif olmaya ve mümkün olan her toprağı ele geçirmeye çalışan bir terör devleti olmaya devam edecek. Hedef büyük İsrail, hepimiz bunu biliyoruz."

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