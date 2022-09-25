Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,299.80
BTC/USDT
18,881.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuşuyor
logo
Dünya

İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İsveç'te yaşayan Süryanilerle bir araya gelerek, "Türkiye'ye yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Atila Altuntaş   | 25.09.2022
İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının davetlisi olarak İsveç'te bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, UID Almanya Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, Södetellje kentinde St Jacob Kilisesi ve St Afram Kilisesi'nde Süryanilerden oluşan heyetle buluştu.

Demirkaya, burada yaptığı konuşmada, Süryanilerden Türkiye'ye yatırım yapmalarını istedi.

Süryanilerin sorunlarını çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Demirkaya, "Ben sizlerin geldiğiniz memleketlere geri dönmenizi ve oralara yatırım yapmanızı istiyorum. Bizim oradaki kiliselerin tapu sorunları birebir çözülüyor. Farklı sorunlarınız da çözülüyor. İnşallah siz de Türkiye'ye memleketinize dönersiniz, oralara yatırımlarınızı yaparsınız. Ben Kızıltepeliyim, orada da Süryani aileler var, onlarla da çok güzel diyaloğumuz ve dostluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise Süryani kökenli vatandaşları "Türkiye'ye yatırım yapmaya" davet ederken, sorunların birer birer çözüldüğünü belirtti.

Sorunları takip etmenin görevleri olduğunun altını çizen Şahin, "Arazi itilafları olsun eski kiliseler olsun bunlar Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yavaş yavaş çözülüyor. İnşallah bundan sonra da bir sorun olduğunda sorunları takip etmek bizim görevimiz. Sayın Demirkaya ile birlikte sizin sorunlarınızla ilgili bir dosya hazırlayıp İçişleri Bakanlığımıza İstanbul Metropolitimizle birlikte sunacağız." dedi.

Şahin, Mityat'ın açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Uluslararası organizasyonlar ve yatırımlarla Midyat'ın tanıtımına katkıda bulunarak ilçemizi turizm merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken de Türkiye'den gelen heyetle birlikte Stockholm'ün çeşitli bölgelerinde 3 gündür vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve not aldıklarını belirtti.

Eken, sorunları dinledikten sonra Türkiye'ye ileteceklerini söyledi.

Heyet daha sonra Södetelje Belediye Başkanı Boel Godne’i ziyaret ederek Midyat hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mega yat "Anna" Marmaris'te
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere ve çalışanlara destek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Benzer haberler

İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti

İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti

Öresund Köprüsü'nün ışıkları enerji tasarrufu için kapatılacak

İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için protesto düzenlendi

İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek
İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi
İsveç'te Türk asıllı parti lideri Yüksel, Sosyal Demokrat hükümeti devirdiklerini söyledi

İsveç'te Türk asıllı parti lideri Yüksel, Sosyal Demokrat hükümeti devirdiklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet