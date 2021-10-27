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Dünya

İsveç'te Türk asıllı siyasetçiyi tehdit eden kişiye para cezası

İsveç’in Malmö kentinde, sosyal medya üzerinden Farklı Renkler Partisi (Nyansparti) Genel Başkanı Mikail Yüksel'i tehdit eden kişi tazminata mahkum edildi.

Atila Altuntaş   | 27.10.2021
İsveç'te Türk asıllı siyasetçiyi tehdit eden kişiye para cezası

Stockholms Lan

Malmö Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sanığın, Mikail Yüksel'e yönelik "tehdit ve nefret suçu" işlediği belirtildi.

Açıklamada, sanığın mahkemeye 2 bin 500 kron, Türk asıllı siyasetçi Yüksel'e ise 5 bin kron tazminat ödemesine karar verildiği ifade edildi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin kendisini sosyal medya hesabı Facebook üzerinden tehdit ettiğini ve İslamfobik ifadeler kullandığını söyledi.

Yüksel, "Malmö Bölge Mahkemesi, zanlının bana 5 bin kron tazminat ödemesine hükmetti. Ben de bu 5 bin kronu daha önce söz verdiğim gibi Göteborg'de yapımına devam edilen Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mimar Sinan Kültür Mekezi'ne bağışladım." ifadesini kullandı.



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