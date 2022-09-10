Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te “Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

Atila Altuntaş   | 10.09.2022
İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul’da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Benzer haberler

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Seçmenlerin çoğunluğu İsveç'in NATO'ya üye olmasını istiyor

İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

İsveç pazar günü seçime gidecek

İsveç pazar günü seçime gidecek
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet