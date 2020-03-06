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Dünya

İsveç'te sığınmacı evinden kovulan Filistinli açlık grevinde

İsveç'in Vanersborg kentinde sığınma evinden kovulan ve mülteci aylığı kesilen Filistinli Ahmet Mahlawi, 38 gündür açlık grevi yapıyor ve 15 gündür de sokakta yatıyor.

Atila Altuntaş   | 06.03.2020
İsveç'te sığınmacı evinden kovulan Filistinli açlık grevinde

Stockholms Lan

İsveç'in Vanersborg kentinde sığınma evinden kovulan ve mülteci aylığı kesilen Filistinli Ahmet Mahlawi, hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü kentte, Göçmenler Ofisi binasının önünde uyuyor. Açlık grevinin de etkisiyle zaman zaman sağlığı bozulan 32 yaşındaki Mahlawi'ye tıbbi müdahalede bulunuluyor. 

Mahlawi, İsveç'teki Filistinlilerin Mülteci Hakları Derneğinin (Palestinian Refugees Rights in Sweden) Facebook sayfasından "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ofisinin tanımladığı şekilde mülteci statüsünde olmama rağmen İsveç'e sığınma başvurum kabul edilmedi sokağa atıldım." paylaşımında bulundu.

Gidecek bir vatanı olmadığı için sınır dışı edilemediğinin altını çizen Mahlawi, "Sığınmacı evinden kovdular, mülteci aylığıma da son verdiler. Bu şartlarda nasıl yaşayacağım. Bu duruma çözüm bulunması lazım." ifadelerini kullandı.
İsveç'te aynı durumunda yüzlerce Filistinli sığınmacı bulunduğunu vurgulayan Mahlawi, onların da haklarını aramak için açlık grevi yaptığını kaydetti.

"Filistinlerin bu dünyada yer yok mu?"

Mahlawi, "Kendi ülkem Filistin'de mülteci olarak doğdum, oğlum da İsveç'te mülteci olarak doğdu. Dedem mülteciydi, babam mülteciydi, dört kuşaktır mülteciyiz. İsveç gibi hak hukuk savunan bir Batı ülkesinde bu durumdayız, bizim bu dünyada gidecek yerimiz yatağımız yok mu, bu nasıl insan hakları." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenler Ofisi Sözcüsü Robert Haecks de Filistinlilerin İsveç'te genel mülteci statüsünün olmadığını ve sığınma başvurusu yapan Filistinlilerin durumlarını ayrı ayrı değerlendirdiklerini söyledi.

Göteborg'de çatırda açlık grevi

Mahlawi'nin ile aynı durumda olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinli mülteciler, Göteborg'nin Gustav Adolfs Meydanı'nda her gün protesto gösterisi düzenlerken bazı göstericiler de kurulan çadırda açlık grevi yapıyor.

5 milyonu aşkın Filistinli mülteci statüsünde

İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana topraklarını önemli oranda kaybeden Filistin halkının büyük çoğunluğu halen hem ülke içinde hem de ülke dışında mülteci statüsünde ve birçok haktan mahrum yaşamaya devam ediyor.

UNRWA verilerine göre, beşte ikisi kadarı bizzat Filistin topraklarında olmak üzere kayıtlı 5,4 milyonu aşkın Filistinli mülteci bulunuyor. Ancak bu sayı, sadece 1948'deki göçler sırasında kayıt altına alınan mültecileri ve onların sonraki nesillerini içeriyor.

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