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Dünya

İsveç'te Rusya Büyükelçiliğine araçla saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Rus Büyükelçiliğine aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Atila Altuntaş  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
İsveç'te Rusya Büyükelçiliğine araçla saldırı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm Polisi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

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