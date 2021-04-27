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Dünya

İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

İsveç'in Malmö kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlık saldırıya uğradı.

Atila Altuntaş   | 27.04.2021
İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı

Stockholm

Saldırıda 10 mezar taşının tahrip edildiği, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını söyledi.

Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunun kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

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