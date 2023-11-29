İsveç'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Stockholm
Ülkede çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla eylemciler, başkent Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.
Göstericiler, "Katil İsrail", "İsrail'e boykot", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açtı.
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.
Daha sonra ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD hükümetini protesto etti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.