Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyelerine hitap ediyor.
logo
Dünya

İsveç'te Çin'e Uygur protestosu

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Atila Altuntaş   | 11.01.2020
İsveç'te Çin'e Uygur protestosu Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm
İsveç'te STK'ler tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Uygurlara yönelik "soykırımın" durdurulması şeklinde döviz ve pankart taşıyan eylemciler, ''Çin mallarını boykot et'', ''Çin zulmünü durdurun' şeklinde slogan attı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Çin'de toplama kamplarının kapatılmasını isterken, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında baskı ve işkence gördüğünü belirtti.

Uygur Türklerine Çin tarafından sistematik bir şekilde asimilasyon politikası uygulandığını kaydeden Akan, ''Toplama kamplarındaki zulüm ve insanlık dışı davranışlar, birçok ülkenin basın yayın organları tarafından gündeme taşındı. Bizim de isteğimiz uluslararası kuruluşların Çin'e yönelik baskılarını artırması'' dedi.

Gösteri sonrası topluca ikindi namazı kılan Müslümanları rahatsız etmek için Çin Büyükelçiliği tarafından yüksek sesli müzik yayını yapıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

İsveç'te Çin'e Uygur protestosu

İsveç'te Çin'e Uygur protestosu

Tayvan'da liderlik ve milletvekili seçimlerine doğru

Irak’taki gösteriler 100’üncü gününe girdi

Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor

Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor
Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek

Çin Başbakan Yardımcısı ticaret anlaşmasını imzalamak üzere ABD’ye gidecek
Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi

Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi