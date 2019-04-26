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Dünya

İsveçli bakandan kahraman ilan edilen Türk taksiciye tebrik

İsveç'te cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçliye havalimanında kendi kredi kartını veren Türk taksi şoförü Ömer Temel, örnek davranışından dolayı Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman tarafından tebrik edildi.

Atila Altuntaş   | 26.04.2019
İsveçli bakandan kahraman ilan edilen Türk taksiciye tebrik

Stockholm

Başkent Stockholm'de bir radyo programında Ömer Temel ile buluşan Ygeman, AA muhabirine, Ömer'in İsveç toplumuna iyi bir örnek olduğunu söyledi. 

Haberi duyduğunda çok memnun olduğunu aktaran Ygeman, "Ömer Temel gibiler sayesinde daha güçlü ve daha sıcak bir toplum inşa ederiz. Kendisine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt tarafından da kabul edilen Ömer Temel, ufak bir iyiliğin bu kadar ses getireceğini tahmin etmediğini belirtti.

Toplumun geldiği nokta itibarıyla küçük bir iyiliğe bile oldukça aç görüntü verdiğini ifade eden Temel, "Demek ki İslamiyet'in bize ve Türk toplumuna öğrettiği kazanımları ufak da olsa uygularsak gönlünü feth edemeyeceğimiz kişi kalmaz'' diye konuştu.

Büyükelçi Yunt da Ömer Temel ile gurur duyduklarını belirterek, Temel'in İsveç'teki Türklerin gururu olduğunu söyledi.

Temel'in hareketinin İsveç'te Türklere bakışı değiştirdiğini vurgulayan Yunt, "Türk insanın yardımsever olduğunu gösterdi. Kendisini Türk milleti adına tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç vatandaşlığı da bulunan Ömer Temel, geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu. Temel, sosyal medyada kahraman ilan edilmişti.

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