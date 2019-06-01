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Dünya

İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen maratona katılan Filistinli atlet Muhammed El Kadı'ya destek veren İsveçli aktivistler, İsrail yönetimine tepki gösterdi.

Atila Altuntaş   | 01.06.2019
İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti

Stockholm

Stockholm'de 20 bin atletin koştuğu geleneksel Stockholm Maratonu'nda İsrail yönetimi protesto edildi.

Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği, maratona katılan Filistinli atlet Muhammed El Kadı'ya destek verdi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan aktivistler, İsrail yönetimine tepki gösterdi, El Kadı ve Filistin lehine sloganlar attı.

Filistinli atlet El Kadı, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, madalyayı Filistinliler adına aldığını söyledi.

El Kadı, Filistin davasını anlatmak için koşmaya devam edeceğini, birçok uluslararası maratonda Filistin bayrağı ile koşarak insanların dikkatini çekmeye çalışacağını ifade etti.

Geçen yıl da Stockholm Maratonu'na katılan El Kadı, 2017'de ABD'deki bir maratonda Filistin bayrağıyla yarışmak istediği için vize alamamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından İstanbul Maratonu'na davet edilen El Kadı, burada Filistin ve Türk bayraklarıyla koşmuştu. El Kadı, maraton öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

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